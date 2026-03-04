gara ciclistica femminile domenica viale chiuso

Domenica il viale a mare sarà chiuso al traffico dalle 8 alle 19 per la Gara ciclistica “Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race”. La strada sarà interdetta al passaggio di veicoli durante l’intera durata della competizione, che si svolgerà lungo un percorso specifico nell’area interessata. Le modifiche alla viabilità sono state comunicate alle autorità e ai cittadini prima dell’evento.

Domenica viale a mare chiuso per la Gara ciclistica “Trofeo Oro in Euro Women’s Bike Race”. Infatti dalle 8 alle 19 saranno adottate specifiche modifiche alla viabilità nelle aree interessate dal percorso di gara. Nel dettaglio, sarà istituito il divieto di transito sul viale Italico nel tratto tra via Canova e via Giulio Cesare. Lungo il viale Italico, tra via Padre Ignazio da Carrara e via Giulio Cesare, sarà inoltre in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati. Analogo divieto di sosta con rimozione sarà attivo in via Canova, nel tratto tra via Mazzini e viale Italico, e in via Giulio Cesare lato sud, tra viale Italico e via Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

