Durante un volo di linea diretto in Italia, una donna ha iniziato il travaglio e ha partorito a bordo. L’equipaggio ha allestito una sala parto temporanea utilizzando gli spazi della cucina di bordo. L’intervento si è svolto senza complicazioni e con l’assistenza di personale di bordo. Nessuna informazione è stata resa nota sui dettagli della nascita o sulla condizione della madre e del neonato.

Un evento straordinario ha segnato un volo diretto in Italia, trasformando un normale viaggio in una storia da romanzo a lieto fine. Dstinata a rimanere nella memoria della compagnia aerea. Una donna ha partorito un bambino sul volo Ita Airways AZ855 da Dakar a Roma il 30 aprile scorso: la donna è stata assistita dall’equipaggio e da due sanitari a bordo. Il neonato e la madre stanno bene, e l’evento è stato confermato come il primo parto avvenuto su un volo della compagnia ITA. Primo parto su un volo Ita, il personale: piccola sala operatoria in cucina. Durante il volo una donna incinta di sette mesi ha dato alla luce un bambino prematuramente, circa un’ora dopo il decollo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Doglie in volo, donna partorisce su un volo Ita: l’equipaggio crea una sala parto nella cucina di bordo

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