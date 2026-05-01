Incinta di 7 mesi partorisce sul volo Ita Airwais Dakar-Fiumicino | il bimbo chiamato come il comandante

Una donna incinta di sette mesi ha partorito durante un volo operato da Ita Airways tra Dakar e Roma. Il bambino è stato chiamato Mohamed Alessandro, con il secondo nome scelto per rendere omaggio al comandante del velivolo. L'evento si è verificato a circa due ore dalla partenza, mentre il velivolo attraversava lo spazio aereo internazionale. I membri dell'equipaggio hanno assistito la donna fino all'arrivo a destinazione.