Il mercato estivo in Serie A si preannuncia movimentato per via di alcuni giocatori chiave. Tra questi, c’è Dodò, esterno della Fiorentina, al centro di trattative di scambio con altri club di alto livello. Vari team italiani e stranieri hanno mostrato interesse per il calciatore, che potrebbe cambiare maglia nelle prossime settimane. La Fiorentina valuta le offerte mentre le società si preparano a discutere le eventuali proposte.

Uno degli uomini mercato in Serie A in vista della prossima estate sarà sicuramente Dodò della Fiorentina con l’esterno dei viola che piace a diverse big, italiane ed estere, pronte a fare un tentativo per il suo cartellino. Milan su Dodò, i rossoneri propongono uno scambio (ansa Foto) – calciomercato.it Il Milan è sicuramente tra le pretendenti all’acquisto del calciatore viola che, senza la partecipazione alle prossime coppe europee, potrebbe dire addio alla società toscana. A rendere più probabile la sua cessione in casa viola è la questione contrattuale. L’esterno è legato alla Fiorentina fino al giugno del 2027 e il club non vorrebbe rischiare di perderlo a costo zero tra un anno.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dodò al Milan con lo scambio, i rossoneri ci provano

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