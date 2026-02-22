Diretta gol Serie A LIVE | Milan Parma in campo ci provano i rossoneri

Il Milan ha segnato un gol decisivo durante la partita contro il Parma, sfruttando un errore difensivo avversario. La squadra rossonera ha spinto con determinazione nel secondo tempo, cercando il vantaggio. I padroni di casa hanno risposto con diverse occasioni, senza riuscire a pareggiare. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con continui tentativi di entrambe le squadre di trovare il gol. Il match si conclude con un risultato aperto e deciso dagli episodi finali.