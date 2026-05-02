Docenti sì alle ferie durante le lezioni | poteri del preside limitati

Il tribunale di Vicenza ha emesso una sentenza riguardante il diritto al riposo dei docenti e dei professori, stabilendo che i poteri del dirigente scolastico sono limitati nel concedere ferie durante le ore di lezione. La decisione si basa su un caso specifico in cui si è discusso di eventuali restrizioni alle ferie durante l’orario scolastico, evidenziando che i docenti possono usufruire di periodi di riposo anche in presenza di attività didattiche.

Come funziona il diritto al riposo di docenti e professori? In proposito il tribunale di Vicenza con la sentenza n. 1882026 incide concretamente sulla vita quotidiana delle scuole italiane. Il giudice del lavoro ha infatti chiarito un punto spesso oggetto di contrasti: gli insegnanti hanno diritto a fruire di determinati giorni di ferie anche durante l’attività didattica, senza che il dirigente scolastico possa discrezionalmente opporsi. È un significativo principio perché mette ordine in una diffusa prassi che, fino ad oggi, ha visto molte richieste respinte proprio sulla base di esigenze interne degli istituti. Vediamo più da vicino. Il caso concreto, ferie negate e trasformate d’ufficio.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Docenti, sì alle ferie durante le lezioni: poteri del preside limitati Notizie correlate Leggi anche: Ferie dei docenti durante le lezioni: il Dirigente non può negarle Docenti con contratto al 30 giugno: la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioniUna significativa pronuncia della Corte d’Appello di Milano interviene su una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari della scuola... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferie per motivi personali: il Dirigente scolastico non può negarle; Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia. DIRITTO IN CATTEDRA con Avv. Miceli giovedì 30 aprile ore 16; Anief su Orizzontescuola - Ferie docenti precari, la Cassazione torna a decidere: cosa cambia; Supplenti al 30 giugno, ferie non godute: il giudice riconosce 1.738 euro più interessi e richiama la Cassazione. Docenti precari in ferie d’ufficio: Abbiamo ottenuto anche 10mila euro di risarcimento. Il Punto di Walter MiceliNella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie dei docenti, con particolare attenzione ai contrat ... orizzontescuola.it Anief: 2.109 euro più interessi a un docente supplente fino al 30 giugno le cui ferie erano state soppresse d’ufficioNessun dubbio: i giorni di ferie mai utilizzati dai docenti precari con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno non possono essere cancellati d’ufficio. orizzontescuola.it Sento il forte bisogno di condividere una riflessione che riguarda il mondo della scuola e, in particolare, la disparità di trattamento tra docenti. Trovo difficile accettare la differenza di retribuzione tra gli insegnanti laureati dei gradi di scuola inferiori e docenti del - facebook.com facebook Nella nuova puntata di Diritto in Cattedra, condotta da Francesco Bunerro per Orizzonte Scuola, l’avvocato Walter Miceli affronta il tema delle ferie dei docenti, con particolare attenzione ai contratti a tempo determinato fino al 30 giugno e al contenzi… x.com