Docenti con contratto al 30 giugno | la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioni
La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che migliaia di insegnanti precari con contratti fino al 30 giugno devono ricevere l’indennità per le ferie illegittimamente sottratte durante i periodi di sospensione delle lezioni. La decisione riguarda un aspetto preciso delle retribuzioni di docenti con contratti a termine e conferma un diritto riconosciuto in diverse sentenze precedenti. La pronuncia si riferisce a una questione che interessa molti insegnanti in servizio con contratti di breve durata.
Una significativa pronuncia della Corte d’Appello di Milano interviene su una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari della scuola statale con contratto al 30 giugno: il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie detratte d’ufficio nei periodi di sospensione delle lezioni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
