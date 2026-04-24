Ferie dei docenti durante le lezioni | il Dirigente non può negarle

Una sentenza del Giudice del lavoro di Vicenza ha stabilito che i dirigenti scolastici non possono negare le ferie ai docenti durante le lezioni. La decisione, riportata dal Sole24Ore, definisce i confini dei diritti dei docenti in materia di ferie e limita l’ambito di discrezionalità degli stessi dirigenti. La pronuncia si basa sulla sentenza n. 1882026 e chiarisce che le ferie devono essere concesse anche in periodi di attività didattica.

Una recente pronuncia del Giudice del lavoro di Vicenza (sentenza n. 1882026 richiamata dal Sole24Ore ) interviene sul perimetro dei diritti dei docenti in materia di ferie, chiarendo i limiti dell’azione discrezionale dei dirigenti scolastici. La decisione nasce da un contenzioso promosso da un’insegnante di ruolo, alla quale erano stati negati tre giorni di ferie richiesti per esigenze familiari e successivamente trasformati d’ufficio in congedo parentale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Se la scuola è sede di seggio elettorale, il Dirigente Scolastico può imporre le ferie?Nel question time del 17 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite l’avvocato Walter Miceli, è stata affrontata... Docenti con contratto al 30 giugno: la Corte d’Appello di Milano riconosce l’indennità per le ferie illegittimamente detratte nei periodi di sospensione delle lezioniUna significativa pronuncia della Corte d’Appello di Milano interviene su una questione che riguarda migliaia di insegnanti precari della scuola... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ferie dei docenti durante le lezioni: il Dirigente non può negarle; Ferie durante le lezioni, il preside non può negarle; Ferie per motivi personali: il Dirigente scolastico non può negarle; I sei giorni di ferie dei docenti tra diritto, responsabilità e rispetto della persona. Tre giorni di ferie per motivi personali negati, accolto ricorso di una docente: il dirigente scolastico deve garantirliSe il docente richiede le ferie durante le lezioni per motivi personali o familiari queste non sono subordinate alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico né alla verifica preventiva di o ... tecnicadellascuola.it Ferie durante le lezioni, il preside non può negarlePer il Giudice del lavoro di Vicenza il dirigente scolastico non può comparare l'interesse organizzativo della scuola con le ragioni personali del docente, né subordinare la concessione del beneficio ... ilsole24ore.com Ragazzi, una domanda. Se io e la mia collega dovessimo prendere dei giorni di ferie nello stesso periodo, calcolando che a fare il Servizio Civile siamo rimaste solo in 3, il nostro OLP può accettare la richiesta a entrambe da regolamento - facebook.com facebook