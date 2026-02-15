LIVE Italia-Danimarca Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | azzurre alla caccia del primo successo

L’Italia affronta la Danimarca nel curling femminile alle Olimpiadi, perché cerca il primo successo del torneo. Le azzurre sperano di migliorare la loro posizione in classifica e di portare a casa una vittoria importante. La partita si gioca in diretta e i tifosi sono già incollati allo schermo per seguire ogni mossa delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Danimarca. La partita, valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, comincerà alle 14.05, fra 20 minuti! Buongiorno amici ed amiche di  OA Sport  e benvenuti alla  DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Danimarca, partita valevole per il torneo di curling femminile ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre sono partite a rilento in questo torneo, l’accesso ai quarti di finale sembra ormai compromesso, ma i match da giocare sono ancora tanti e le sfide più difficili sembrano alle spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia affronta la Danimarca nel curling femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026, perché vuole ottenere una vittoria importante sul ghiaccio.

L’Italia ha perso ancora oggi contro la Danimarca nel curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché le azzurre non sono riuscite a mettere a segno punti decisivi.

