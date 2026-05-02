Diventare hikikomori in una società che acceca | incontro a scuola con presentazione libro

Il 27 aprile, presso la sala conferenze dell’Ipseoa dell’Istituto “C. Agostinelli” a Ceglie Messapica, il Lions Club locale ha organizzato un incontro con l’autore Flavio Leone. Durante l’evento, l’autore ha presentato alle classi quarte e quinte il suo libro intitolato “Quando ho scelto”. L’appuntamento ha coinvolto gli studenti in una discussione sulla tematica degli hikikomori e sulle dinamiche sociali legate alla scelta di isolarsi.

CEGLIE MESSAPICA - Il 27 aprile nella sala conferenze dell’Ipseoa dell’Istituto “C. Agostinelli” di Ceglie Messapica il Lions Club Ceglie Messapica Alto Salento ha promosso l’incontro con l’autore Flavio Leone, che ha presentato agli alunni delle classi quarte e quinte il libro “Quando ho scelto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Presentazione del libro “L'orchidea”: da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio CerauloMercoledì 18 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Fabio Ceraulo “L'orchidea”, novità... Al Museo dello Sbarco incontro con Filippo Ferba: visita guidata e presentazione del libro "Arabel & Aster"Giovedì 26 marzo il Museo dello Sbarco - Le Ciminiere di Catania ospiterà un importante appuntamento culturale dedicato alla memoria, alla storia e... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Hikikomori, una legge per aiutare le famiglie dei giovani che si isolano in casa; Hikikomori, a Salerno una giornata di confronto su un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani (VIDEO); Il valore protettivo delle aree interne: per gli adolescenti meno ritiro sociale e migliore percezione di sé; L’agenda del weekend: gli appuntamenti in vallata (1º-3 maggio). Hikikomori: la generazione che sta in disparteAncora me lo ricordo, saranno più di dieci anni fa, il giorno che a una riunione di redazione qualcuno propose un pezzo sugli hikikomori. Hikiko-che? fu il commento dei colleghi. Era una parola che ... donnamoderna.com Tridico: "Il porto di Gioia Tauro non può diventare un hub della guerra" https://gazzettadelsud.it/p=2203996 - facebook.com facebook Equidi, ENPA in audizione alla Camera: “L’Italia può diventare Paese guida nella tutela di cavalli, asini e muli. I cittadini chiedono più tutela per gli animali. Questa legge può davvero rappresentare un risultato storico, atteso da anni”. x.com