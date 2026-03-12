Presentazione del libro L' orchidea | da Spazio Cultura incontro con lo scrittore Fabio Ceraulo

Mercoledì 18 marzo alle 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo la presentazione del libro “L'orchidea” di Fabio Ceraulo, pubblicato da Edizioni Clandestine. L'evento prevede un incontro con l'autore, che discuterà del suo ultimo lavoro davanti a un pubblico interessato. La presentazione si svolgerà nello spazio dedicato alla cultura presso la libreria.

Mercoledì 18 marzo alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, presentazione del libro di Fabio Ceraulo “L'orchidea”, novità editoriale di Edizioni Clandestine. All'incontro sarà presente l'autore che dialogherà con Rita Giammarresi.L’anziano Giulio Brancato è immobile in una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

