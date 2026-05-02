Disturbi alimentari alla Camera proposta di legge | un docente referente in ogni scuola e il 15 marzo come Giornata Nazionale
Alla Camera dei Deputati è in discussione una proposta di legge che riguarda i disturbi alimentari, affrontando aspetti sanitari, scolastici e penali. La proposta prevede l’istituzione di un docente referente in ogni scuola e la creazione di una Giornata Nazionale dedicata, prevista per il 15 marzo. L’obiettivo è promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sui problemi legati alla nutrizione e all’alimentazione.
Attualmente alla Camera dei Deputati una proposta di legge che affronta i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione su più fronti: sanitario, scolastico e penale. Il testo, a prima firma della deputata della Lega, Arianna Lazzarini, introduce per la prima volta nell’ordinamento italiano il reato di istigazione all’anoressia e alla bulimia, prevedendo pene fino a due anni di reclusione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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