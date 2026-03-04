PD presenta alla Camera la proposta di legge per la Giornata nazionale dell’istruzione degli adulti
Il 4 marzo, nella Sala stampa della Camera dei Deputati, tre deputate del Partito Democratico hanno presentato una proposta di legge per istituire la Giornata nazionale dell’istruzione degli adulti, da celebrare ogni anno il 25 ottobre. La proposta mira a riconoscere ufficialmente questa ricorrenza e a sensibilizzare sull’importanza dell’educazione degli adulti nel nostro paese.
