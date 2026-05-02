Distrutti due simboli della cristianità in Medio Oriente L’autorità cristiana armena condanna l’Azerbaijan

Le autorità azere hanno demolito due chiese storiche nella regione del Nagorno Karabakh, secondo quanto riportato dal Christian Post. L'azione ha causato la condanna dell’autorità cristiana armena, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla distruzione di due simboli della cristianità nella zona. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolgono anche altre rappresaglie contro le comunità cristiane in Medio Oriente.

Le rappresaglie contro i cristiani proseguono in Medio Oriente, ma stavolta in ambito culturale. Come ha riportato il Christian post, le autorità azere hanno distrutto due chiese storiche a Sepanakert, nel Nagorno Karabakh. Il territorio, che in principio apparteneva all’Armenia, è occupato dal 2023 dai militari di Baku. Secondo le autorità ecclesiastiche di Erevan, la demolizione dei siti di culto è una campagna volta a cancellare il patrimonio armeno dalla zona. Secondo quanto riportato da Radio Free Europe, la Cattedrale della Santa Madre di Dio, il principale punto di ritrovo cristiano a Stepanakert, è stato raso al suolo sulla base di immagini satellitari registrate domenica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Distrutti due simboli della cristianità in Medio Oriente. L’autorità cristiana armena condanna l’Azerbaijan Notizie correlate Leggi anche: Dalla Brianza un progetto di legge per difendere e promuovere i simboli della cristianità Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi...