Dalla Brianza un progetto di legge per difendere e promuovere i simboli della cristianità

Il consigliere regionale brianzolo ha presentato una proposta di legge per tutelare i simboli del cristianesimo in Lombardia, motivato dalla crescente diffusione di atti di vandalismo. La legge mira a rafforzare le misure di protezione e promuove iniziative di valorizzazione delle tradizioni religiose locali. La proposta è stata accolta con interesse da diversi rappresentanti politici, che chiedono un impegno concreto per preservare il patrimonio culturale e spirituale della regione.

Fondi per restaurare edicole sacra e croci (ma non solo). Oltre ad eventi per ricordare l'origine cristina della comunità lombarda Una battaglia per difendere e promuovere i simboli del cristianesimo. Parte dalla Brianza – per l'esattezza dal consigliere regionale brianzolo Alessandro Corbetta – la proposta di legge presentata al Pirellone per difendere i simboli del cristianesimo presenti in Lombardia. Il progetto prevede la mappatura e la promozione delle croci di vetta, delle edicole votive (spesso bersaglio in Brianza di atti vandalici), dei santuari, dei cammini spirituali presenti nelle nostre città.