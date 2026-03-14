Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato che le forze armate americane hanno effettuato un attacco aereo su obiettivi militari iraniani sull’isola di Kharg Island nel Golfo Persico, dichiarando che tutti gli obiettivi sono stati distrutti. L’operazione si è svolta recentemente e coinvolge le forze statunitensi nella regione. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa sui dettagli dell’intervento.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che le forze armate americane hanno condotto un massiccio attacco aereo contro obiettivi militari iraniani sull’isola di Kharg Island, nel Golfo Persico. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha dichiarato che il United States Central Command ha portato a termine “uno dei raid aerei più potenti nella storia del Medio Oriente”, affermando che tutte le strutture militari presenti sull’isola sarebbero state completamente distrutte. “Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto”, ha scritto il presidente americano, sottolineando tuttavia di aver scelto deliberatamente di non colpire le infrastrutture petrolifere presenti sull’isola, definita da Trump “il gioiello dell’Iran”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, Trump annuncia raid Usa sull’isola iraniana di Kharg: “Distrutti tutti gli obiettivi militari”

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