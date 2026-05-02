Disperso in mare da oltre 24 ore esteso il raggio delle ricerche Si procede a oltranza

Da oltre 24 ore, le operazioni di ricerca del 39enne di Erchie disperso nelle acque dello Ionio continuano senza sosta. Le autorità hanno esteso il raggio delle ricerche, coinvolgendo diverse unità navali e mezzi aerei. L’area interessata si è ampliata ogni ora, mentre si proseguono le verifiche in mare e lungo la costa, senza ancora esiti positivi. La ricerca resta in corso con l’obiettivo di trovare l’uomo disperso.

PORTO CESAREO - Si allarga ogni ora che passa l’area di ricerca del 39enne di Erchie che da ieri pomeriggio risulta disperso nelle acque dello Ionio.Mimmo Piepoli aveva raggiunto Porto Cesareo per praticare la sua passione, il kitesurf. A un certo punto, però, gli amici che erano con lui hanno.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Notizie correlate

Giovane sub disperso in mare: ricerche nel FerrareseFerrara, 8 aprile 2026 – C’è un disperso in mare nella zona di Lido degli Scacchi, nel Comune di Comacchio.

Anziano si lancia nel Volturno, ricerche in corso da oltre 12 oreSono in corso da ieri sera a Capua le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di un 75enne che si è lanciato intorno alle 19.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Salento, uomo disperso in mare da molte ore: stava facendo kitesurf; Disperso in mare con il kitesurf, ripartono le ricerche di un 30enne; Disperso in mare mentre praticava kitesurf: elicotteri sulla costa per le ricerche; Porto Cesareo, 39enne disperso in mare mentre faceva kitesurf: si continua a cercare Mimmo Piepoli.

Kitesurfista disperso a Porto Cesareo: ricerche in mare tra vento forte e condizioni difficiliGuardia Costiera di Gallipoli mobilitata su vasta area: kitesurfista disperso a Porto Cesareo, coordinamento tra mezzi navali, elicotteri e forze dell’ordine. notizie.it

Disperso in mare da oltre 24 ore, esteso il raggio delle ricerche. Si procede a oltranzaAttività ininterrotta tra mare e cielo, mentre a terra dislocate pattuglie lungo 30 km di costa, fino a sud di Gallipoli: ci sono anche parenti e amici del 39enne di Erchie scomparso al largo di Porto ... lecceprima.it

Da oltre 24 ore le ricerche del 39enne di Erchie disperso in mare non si fermano: mezzi aerei e navali impegnati fino a 30 miglia dalla costa di Porto Cesareo, con droni e sommozzatori in acqua. Le raffiche dai quadranti settentrionali continuano a condizionar - facebook.com facebook