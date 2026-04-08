Giovane sub disperso in mare | ricerche nel Ferrarese

Un giovane sub è scomparso nel mare vicino a Lido degli Scacchi, nel Comune di Comacchio. Le ricerche sono in corso nella zona del Ferrarese, con squadre di soccorso impegnate nel tentativo di rintracciarlo. La scomparsa è stata segnalata nelle prime ore di questa mattina, e le operazioni di ricerca continuano senza sosta. La zona è stata recintata per facilitare le ricerche e garantire la sicurezza delle squadre coinvolte.