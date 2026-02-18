Anziano si lancia nel Volturno ricerche in corso da oltre 12 ore

Un uomo di 75 anni si è gettato nel fiume Volturno ieri sera a Capua, e le operazioni di ricerca proseguono da oltre 12 ore. I Vigili del Fuoco hanno iniziato le ricerche subito dopo il fatto, che sembra essere stato un gesto improvviso. Gli agenti hanno allertato i soccorritori, che stanno perlustrando con imbarcazioni e cani da ricerca. Finora, non ci sono ancora tracce dell’uomo disperso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso da ieri sera a Capua le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di un 75enne che si è lanciato intorno alle 19.30 nel fiume Volturno dal ponte romano. In città in quel momento erano in corso festeggiamenti per il Carnevale. Sono stati automobilisti e passanti, che hanno assistito alla scena, a chiamare i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra dalla sede centrale di Caserta, con il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. con i droni per le ricerche dall'alto e una colonna fari a supporto delle operazioni. Stamattina si è alzato anche un elicottero, ma si teme il peggio, visto che ieri le acque del fiume erano ingrossate tanto che il 75enne, dopo essersi gettato nel fiume, è stato visto scomparire quasi immediatamente trascinato dalla corrente impetuosa.