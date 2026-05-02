Stefano De Martino ha scoperto la sua auto danneggiata con graffi e simboli misteriosi sulla fiancata. La vettura presenta segni evidenti di vandalismo, tra cui disegni confusi e segni sconosciuti. La polizia è stata informata dell’accaduto, ma non sono ancora state rese note eventuali indagini in corso o dettagli sulle possibili motivazioni dell’atto vandalico. La vittima ha riferito di aver parcheggiato l’auto in un'area pubblica poco prima.

Brutta disavventura per il conduttore Stefano De Martino, la sua auto è stata vandalizzata con dei segni e simboli misteriosi. La vettura era parcheggiata in strada, qualcuno l’ha graffiata e vi ha disegnato qualcosa che ancora non si è riusciti a decifrare. La carrozzeria sarebbe stata rovinata con una punta metallica. Si cerca l’autore del gesto. Vandalizzata l'auto di Stefano De Martino Il giallo dei misteriosi simboli I precedenti contro l'auto di Stefano De Martino Vandalizzata l’auto di Stefano De Martino Stefano De Martino aveva parcheggiato la macchina in strada per un impegno. Al ritorno si è ritrovato la brutta sorpresa. Sull’auto sono stati trovati profondi graffi alla carrozzeria della fiancata e dei simboli confusi con qualche lettera.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Disavventura per Stefano De Martino, trova l'auto vandalizzata con graffi e segni misteriosi

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