Dipendenti filmate di nascosto nei bagni del negozio | scattano tre denunce

Una dipendente ha notato una piccola luce rossa accesa nel bagno di un negozio di Azzano Decimo. Questa scoperta ha portato all’installazione di telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso dipendenti che filmavano di nascosto all’interno dei bagni. A seguito delle indagini, sono state presentate tre denunce alle forze dell’ordine. La vicenda riguarda comportamenti che sono stati considerati illegali dalle autorità competenti.

Una piccola luce rossa, nascosta in bagno. Un dettaglio insolito che ha insospettito una delle dipendenti di un negozio di Azzano Decimo. A seguito di una prima verifica, è stata individuata una telecamera che riprendeva le lavoratrici del negozio. Un fatto grave che si è tradotto in tre denunce.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Coltelli, documenti rubati e droga: scattano tre denunce nei controlli dell'armaL'operazione dei Carabinieri ha passato al setaccio le aree più critiche del capoluogo, portando al sequestro di armi da taglio, arnesi e modiche... Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunceI Carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura estense tre persone (56, 49 e 19 anni) per combustione...