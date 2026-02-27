Tre persone sono state segnalate dai Carabinieri di Ro Ferrarese per aver bruciato rifiuti di diversa natura invece di smaltirli correttamente. Le indagini hanno portato all’identificazione di comportamenti illeciti legati alla combustione di materiali come pneumatici, lattine e manufatti in legno. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo contro pratiche dannose per l’ambiente e la salute pubblica.

I Carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura estense tre persone (56, 49 e 19 anni) per combustione illecita di rifiuti di varia natura (manufatti in legno, pneumatici, lattine ecc.), in un’area cortiliva situata a Guarda Ferrarese. Ad accorgersene sono stati proprio i militari della locale Stazione Carabinieri che, durante il controllo del territorio hanno notato del fumo provenire dal cortile di un’abitazione. Una volta raggiunta i Carabinieri di Ro, supportati dai colleghi della Stazione Forestale di Ferrara nel frattempo allertati, hanno avuto immediatamente chiara la situazione interrompendo così le operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunce

Leggi anche: Sgomberano una casa e danno alle fiamme i rifiuti invece di smaltirli: in tre nei guai

Rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco. Scattano tre denunceCinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un...

RENTRI 2026: al via la seconda fase di iscrizione obbligatoria per le imprese

Temi più discussi: Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunce; Invece di smaltirli bruciano i rifiuti. Tre uomini denunciati dai carabinieri; Sgomberano una casa e danno alle fiamme i rifiuti invece di smaltirli: in tre nei guai.

Bruciano i rifiuti invece di smaltirli, scattano tre denunceI Carabinieri della stazione di Ro Ferrarese, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura estense tre persone (56, 49 e 19 anni) per combustione illecita di rifiuti di varia natura (manufatti in ... ilrestodelcarlino.it

Binetto, incastrati dalle telecamere mentre bruciano rifiuti: due arresti VIDEOUn uomo e una donna di Sannicandro di Bari fermati dai carabinieri forestali mentre appiccavano il fuoco a un cumulo di scarti pericolosi. Tra i materiali anche batterie al piombo e residui edili Sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it

UN BOSCO DI CULTURA Parco Buzzaccarini – Monselice Venerdì 27 febbraio – ore 18.00 In un territorio segnato dalla contaminazione degli Inquinanti Eterni, tra impianti che bruciano migliaia di tonnellate di rifiuti, prende forma un racconto potente - facebook.com facebook

Elmas, brucia dei rifiuti creando fumi densi: denunciato un 46enne x.com