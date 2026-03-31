Coltelli documenti rubati e droga | scattano tre denunce nei controlli dell' arma

Durante recenti controlli nelle zone a rischio, le forze dell'ordine hanno sequestrato diversi coltelli, recuperato documenti rubati e trovato quantità di droga. Sono state presentate tre denunce a carico di persone sospettate di aver violato le leggi. Le operazioni proseguono per garantire maggiore sicurezza nei quartieri più frequentati e soggetti a fenomeni di illegalità.

L'operazione dei Carabinieri ha passato al setaccio le aree più critiche del capoluogo, portando al sequestro di armi da taglio, arnesi e modiche quantità di hashish Prosegue senza sosta la morsa dei controlli da parte delle forze dell'ordine per contrastare la criminalità diffusa e restituire tranquillità alle aree più calde della città. Nelle scorse ore, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno messo in campo un massiccio servizio coordinato di pattugliamento, concentrando la propria attenzione proprio su quelle "zone sensibili" che spesso finiscono al centro delle segnalazioni dei residenti. Il bilancio finale dell'operazione si è tradotto in tre denunce a piede libero e due segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Controlli dell'Arma in "zona rossa": tre denunce tra armi, droga e fogli di via ignoratiProsegue l'attività di presidio del territorio modenese da parte delle forze dell'ordine per arginare i fenomeni di microcriminalità e degrado. Controlli a tappeto dell’Arma. Tre denunce, 8mila euro di multeÈ stato un fine settimana di intenso lavoro per i carabinieri della Compagnia di Vigevano, impegnati in servizi straordinari di controllo del... Approfondimenti e contenuti su Coltelli documenti rubati e droga... Discussioni sull' argomento Bulli devastano l'autobus incidendo i sedili con i coltelli tornando a casa da scuola: due denunciati. Mom: Ora dovranno pagare le...; Carte d' identità false e oggetti rubati da un' abitazione | un arresto e una denuncia. Rubano e girano con coltelli, denunciati due giovani a UdineUn totale di quattro giovani denunciati e refurtiva recuperata nel corso di un servizio straordinario dei carabinieri contro i reati predatori, disposto nel fine settimana dalla Compagnia di Udine nei ... ansa.it