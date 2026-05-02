Dilemma Ai potenzia o indebolisce il cervello? I consigli dell’esperto per non farsi sovrastare

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale si è diffusa rapidamente nel quotidiano, portando con sé discussioni sui suoi effetti sul cervello umano. La crescente presenza di tecnologie avanzate ha generato un dibattito sull’impatto di queste innovazioni sulla capacità mentale, con alcuni esperti che offrono consigli su come evitare che l’uso eccessivo di AI possa influire negativamente sulle funzioni cognitive.

(Adnkronos) – Nel mondo si fa largo la 'generazione Ai': iperconnessa e immersa in un mondo di tecnologie sempre più performanti che offrono nuove occasioni per aumentare prestazioni e qualità del ragionamento. A patto di non lasciarsi sovrastrare. In pochi anni l'intelligenza artificiale è passata da essere una curiosità di laboratorio a uno strumento usato quotidianamente. Le occasioni di incontrarla si moltiplicano. I dati ci dicono che in Italia nel 2025 il 90% della popolazione risultava connessa a Internet, per una media di quasi 6 ore al giorno, di cui circa 1 ora e 48 minuti sui social media (fonte 'We Are Social & Data Reportal', 2025).🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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