Mutui tassi stabili Tensioni e incognite non agitano il mercato immobiliare I consigli dell’esperto

I tassi dei mutui si mantengono invariati, nonostante le tensioni internazionali e le incertezze legate alla guerra in Medio Oriente. Il mercato immobiliare non mostra segnali di agitazione e continua a seguire un andamento stabile. Un esperto ha condiviso alcuni consigli riguardo alle scelte di finanziamento, senza però indicare variazioni significative nelle condizioni di mercato.

Firenze, 30 marzo 2026 – I tassi dei mutui restano, per ora, su livelli stabili nonostante le tensioni internazionali e le incognite legate alla guerra in Medio Oriente. Chi sta valutando l’ acquisto di una casa si trova davanti a un mercato che non ha subito scossoni immediati: il fisso si colloca intorno al 3,4-3,5%, mentre il variabile resta più conveniente, con valori medi attorno al 2,6%. I dati dell’osservatorio MutuiOnline.it confermano il quadro. A inizio 2026 il Tan medio del fisso è al 3,43%, in crescita rispetto al 2,83% di un anno fa, mentre il variabile si mantiene al 2,65%. Tradotto in rata, su un mutuo da 140mila euro a vent’anni si pagano oggi circa 40 euro al mese in più rispetto al 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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