Reflusso perché si presenta e come evitarlo | i consigli dell’esperto

Reflusso perché si presenta e come evitarlo

Il reflusso gastroesofageo è un problema che colpisce molte persone, spesso senza che se ne rendano conto. Si manifesta con bruciore dietro lo sterno e rigurgito acido, soprattutto dopo i pasti o di notte. L’esperto spiega che il reflusso si verifica quando i succhi gastrici risalgono nell’esofago, causando fastidio e, in alcuni casi, problemi più seri. Per evitarlo, basta seguire alcune semplici regole, come evitare pasti abbondanti e cibi troppo grassi o speziati. Importante anche non sd

Il  reflusso gastroesofageo  è un disturbo molto comune, occasionale o cronico, che si presenta quando i succhi gastrici risalgono lungo l’esofago provocando bruciore dietro lo sterno e rigurgito acido. Si tratta di una patologia che colpisce circa il 23-26% degli italiani, con un numero stimato di 15 milioni di persone che ne soffrono. La tendenza è in aumento, specialmente nei paesi industrializzati, con previsioni che indicano una crescita costante entro il 2050. Il Dr. Umberto Bonassi, direttore sanitario di Habilita e responsabile dell’ambulatorio di gastroenterologia appena attivato in Habilita Sport Medicine, il centro medico allo stadio di Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

