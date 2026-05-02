Dopo la vittoria contro il Pisa, l'allenatore ha dichiarato che vincere era fondamentale per il proseguimento del campionato. Durante la conferenza stampa, ha evidenziato un errore tecnico commesso dalla squadra nel corso della partita, che dovrà essere corretto nelle prossime sfide. La Cremonese, grazie ai tre punti ottenuti, migliorerebbe la propria posizione in classifica nel prossimo turno, avvicinandosi alle zone più alte della classifica.

? Cosa scoprirai Quale errore tecnico ha evidenziato Di Francesco dopo il trionfo?. Come cambierà la classifica con il prossimo turno della Cremonese?. Perché la sfida contro la Juventus diventerà il banco di prova decisivo?. Cosa offre il palinsesto Rai per staccare dalla tensione del campionato?.? In Breve Vittoria consolida il distacco di quattro punti rispetto alla Cremonese.. Di Francesco critica la gestione dei palloni negli ultimi minuti di gioco.. Palinsesto Raiuno include Buonvino il 7 maggio e Roberta Valente la domenica.. RaiPlay offre la terza stagione di Nella Mente di Narciso dal 9 aprile.. L’Arena Garibaldi ospita il successo decisivo della squadra giallorossa contro il Pisa, un risultato che garantisce ai padroni di casa un distacco di quattro punti rispetto alla Cremonese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Francesco: ‘Vincere era fondamentale’ dopo il successo sul Pisa

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