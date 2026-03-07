Napoli-Torino Elmas | Segnare una liberazione vincere era fondamentale

Dopo la vittoria del Napoli contro il Torino, Elmas ha commentato il suo gol del 2-0 ai microfoni di DAZN. L’attaccante ha detto che segnare gli ha dato una sensazione di liberazione e ha sottolineato quanto fosse importante per la squadra ottenere i tre punti. Il match si è concluso con il Napoli che ha conquistato una vittoria fondamentale.

L'autore del gol del 2-0 Elmas ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo del Napoli sul Torino. Le parole. Elmas a DAZN: "Era importante segnare e vincere. Sul ruolo.". Il primo gol stagionale. "Per me è stato difficile, era importante segnare. Sono sempre pronto e do sempre il massimo, ma giocando dietro era difficile fare gol. Sono contento per me ma soprattutto per la vittoria della squadra ". Importanza della vittoria. "Oggi era fondamentale vincere, dobbiamo fare un percorso che ci porti a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Ora ci sono due partite prima della sosta, dobbiamo fare il massimo". Il ruolo. "Ora mi sento un centrocampista giocando spesso in questo ruolo, ma tutti sanno che mi trovo meglio da trequartista o esterno.