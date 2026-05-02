L’Avellino Basket si prepara a sfidare Cremona in una partita decisiva per l’ingresso ai playoff di Serie A2. La squadra ospite si presenta determinata, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che potrebbe rappresentare una svolta nella stagione. La gara, che si svolgerà in circa quaranta minuti, rappresenta un momento cruciale, poiché le due formazioni si contendono un posto importante nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Quaranta minuti per scrivere una pagina di storia. L’ Avellino Basket si appresta ad affrontare Cremona in una vera e propria “finale” che mette in palio l’accesso ai playoff di Serie A2. Un traguardo che, come sottolineato dal tecnico Gennaro Di Carlo, rappresenterebbe un risultato straordinario per la società e per la città. Il coach non nasconde le insidie della sfida. Cremona arriva da un girone di ritorno di altissimo livello (12 vittorie e 6 sconfitte) e ha già dimostrato di poter colpire al Del Mauro. “È una squadra tosta, fisica, che usa la difesa per limitare il talento avversario – ha spiegato Di Carlo – I numeri dicono che sono tra i migliori per palle recuperate, ma domani sarà una gara secca e le statistiche conteranno poco: serviranno cuore e lucidità”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Di Carlo: Cremona squadra tosta. Vogliamo staccare il pass per i playoff

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