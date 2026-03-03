Volley per la Consar è l' ora della verità | a Brescia per staccare il pass matematico per i playoff

La Consar si prepara a sfidare il Gruppo Consoli Sferc a Brescia nella 21esima giornata del campionato di A2. La partita si svolgerà nel centro sportivo San Filippo e rappresenta il primo di tre incontri decisivi per la corsa al podio. I giocatori guidati da Goi scenderanno in campo questa sera con l’obiettivo di ottenere una vittoria fondamentale.

Per la Consar è la sera del primo dei tre scontri diretti per il podio del campionato di A2. Domani, alle 20, nel match valido per la 21esima giornata, Goi e compagni saranno in campo al centro sportivo San Filippo di Brescia per affrontare il Gruppo Consoli Sferc. La classifica vede Ravenna terza con 41 punti e i lombardi quarti a quota 39, con lo stesso bottino di vittorie (13) e sconfitte (7). I due punti di distacco si spiegano con gli otto tie-break giocati da Brescia, massimo stagionale condiviso con Lagonegro, con 4 successi e 4 ko. Il bottino pieno in terra bresciana permetterebbe alla Consar di staccare una diretta concorrente e soprattutto di acquisire, con cinque giornate d’anticipo, la matematica certezza di disputare i playoff. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

