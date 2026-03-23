LIVE Alle 24.00 Sinner sfida Moutet per staccare il pass per gli ottavi

Il francese, n.33 al mondo, ha colpi geniali, ha scritto un brano insieme a Shapovalov e ogni volta che gioca lascia il segno. In Francia lo chiamavano il Baudelaire della racchetta: scopri tutto quello che c'è da sapere su di lui qui Tra Sinner e Moutet c'è solo un precedente a livello Atp: gli ottavi di finale del Roland Garros nel 2024. In quell'occasione, l'azzurro vinse in rimonta in quattro set: 2-6, 6-3, 6-2, 6-1. Per vedere i match del Miami Open è necessario essere in possesso di un abbonamento Sky. È possibile vedere gli incontri anche in streaming su SkyGo e Now. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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