Designmania è anche fatta di eccellenze made in Naples
A Milano, due noti artigiani napoletani sono protagonisti di un evento dedicato al design. Lello Esposito, scultore famoso a livello internazionale, e Carthusia, azienda di profumi, presentano le loro creazioni in trasferta. Esposito, noto per le sue opere di arte e simbolismo, è presente con un corno porta fortuna, simbolo della tradizione partenopea. La manifestazione mette in luce le eccellenze del made in Naples nel settore creativo.
Carthusia ed Esposito al quadrato, in trasferta milanese. Lello Esposito l’artista che tutto il mondo ci invidia e vorrebbe avere uno suo corno portafortuna e di questi tempi ne abbiamo proprio bisogno. Il balcone en fleur dell' atelier di Casa Carthusia si affaccia su Brera e sull’Accademia è.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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