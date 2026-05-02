Designmania è anche fatta di eccellenze made in Naples

A Milano, due noti artigiani napoletani sono protagonisti di un evento dedicato al design. Lello Esposito, scultore famoso a livello internazionale, e Carthusia, azienda di profumi, presentano le loro creazioni in trasferta. Esposito, noto per le sue opere di arte e simbolismo, è presente con un corno porta fortuna, simbolo della tradizione partenopea. La manifestazione mette in luce le eccellenze del made in Naples nel settore creativo.