La Fashion Week é stato il trionfo del made in Naples Ecco chi resiste

Durante la Fashion Week, il made in Naples ha attirato l’attenzione, mostrando segnali di resistenza nel settore della moda nel Sud Italia. Il mercato del fashion italiano, secondo i dati più recenti, vale circa 12 miliardi di euro e ha registrato un calo dell’8,1% rispetto al 2019. Questi numeri evidenziano le difficoltà attraversate dal settore negli ultimi anni.

Se piccoli segnali di ripresa del made in Italy ci sono partono dal sud. Due dati da brivido. IlMercato del fashion italiano vale oggi all'incirca 12 miliardi di euro in calo dell'8,1% rispetto al 2019. Prima lo scettro ce lo avevamo noi. Solo 429 imprese italiane passate in mani straniere in un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Milano Fashion Week. Tra debuttanti e big del ’Made in Italy’Le sfilate uomo milanesi si svolgono da oggi fino al 20 gennaio: più weekend che fashion week, insomma. Milano Fashion Week: Ferrara sfila con Taranto, nuova icona MadeFerrara Sfila a Milano: Federica Taranto Protagonista del Milano Fashion Official Ferrara si prepara a vivere un momento di grande prestigio nel... Tutto quello che riguarda Fashion Week. Temi più discussi: Milano Fashion Week 2026, il calendario delle sfilate A/I 2026-27; Milano Fashion Week: gli eventi aperti al pubblico da non perdere questo febbraio secondo Vogue Italia; Milano Fashion Week 2026: ecco quali vip hanno presenziato alle sfilate; Milano Fashion Week: queste sono le sfilate da non perdere. Lara Naki Gutmann romantica alla Milano Fashion Week 2026: la pattinatrice olimpica in front row con look floreale pittorico e décolleté affilateDopo aver vinto un bronzo a squadre alle Olimpiadi Invernali, la pattinatrice su ghiaccio Lara Naki Gutmann era alla Milano Fashion Week 2026 per Laura Biagiotti ... vogue.it Le décolletée sexy sono il vero feticcio della Milano Fashion Week 2026Con le loro punte affilate e i tacchi a spillo, catturano l’attenzione in passerella all’insegna della sensualità ... amica.it Sguardi in prima fila da favola alla London Fashion Week! https://l.grazia.it/0Az - facebook.com facebook Nella serata di sabato 28 febbraio, Miriam Leone Milano Fashion Week 2026 per la presentazione della collezione autunno inverno 2026 2027 di Bottega Veneta x.com