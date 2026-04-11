Didalyx l’innovativa piattaforma made in Naples per studiare le materie STEM dove capire conta più che copiare

Didalyx è una piattaforma creata a Napoli che offre strumenti per lo studio delle materie STEM. Recentemente, si sono sviluppate nuove funzionalità per favorire l’apprendimento e la comprensione dei concetti fondamentali. La piattaforma permette agli studenti di approfondire argomenti come analisi, algebra e geometria attraverso risorse interattive e personalizzate. Durante le sessioni di studio, gli utenti possono accedere a materiali e test per prepararsi efficacemente agli esami.