Didalyx l’innovativa piattaforma made in Naples per studiare le materie STEM dove capire conta più che copiare
Didalyx è una piattaforma creata a Napoli che offre strumenti per lo studio delle materie STEM. Recentemente, si sono sviluppate nuove funzionalità per favorire l’apprendimento e la comprensione dei concetti fondamentali. La piattaforma permette agli studenti di approfondire argomenti come analisi, algebra e geometria attraverso risorse interattive e personalizzate. Durante le sessioni di studio, gli utenti possono accedere a materiali e test per prepararsi efficacemente agli esami.
Hai l’esame di analisi tra meno di mezz’ora, stai in un angolo ripassando i teoremi fondamentali, ti senti preparatissimo come non mai; ad un tratto il compagno cataplasma di turno ti ricorda, con la tipica domanda insipida capace di destrutturare la tua intera filiera concettuale, di quell’unico.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Energia, materie prime e instabilità: "capire per difendere le imprese", le sfide spiegate da Poma alla CnaUn ospite d’eccezione all’incontro della direzione territoriale di Cna Forlì-Cesena, che si è tenuto giovedì.