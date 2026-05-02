Deruta bilancio in avanzo | lo stralcio dei debiti salva i conti

A Deruta, i conti pubblici si sono chiusi con un avanzo di 630 mila euro, grazie allo stralcio di alcuni debiti. Questa operazione ha permesso di alleggerire la situazione finanziaria del Comune e di migliorare la gestione delle risorse. L’avanzo sarà destinato a interventi concreti, anche se al momento non sono stati specificati i dettagli sui servizi per i cittadini che saranno coinvolti.

?? Cosa scoprirai Come influirà lo stralcio dei debiti sui servizi per i cittadini? Quali interventi concreti finanzierà l'avanzo di 630 mila euro? Perché la pressione fiscale a Deruta è rimasta invariata? Come cambieranno la viabilità e l'illuminazione pubblica del territorio??? In Breve L'assessore Francesca Marchini conferma la pressione fiscale invariata per i cittadini di Deruta. Lo stralcio mutui Comunità montana riduce il debito da 1,8 milioni a 185.895 euro. Il saldo di cas .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deruta, bilancio in avanzo: lo stralcio dei debiti salva i conti Notizie correlate Lucca, il Pd denuncia: l’avanzo di bilancio nasconde debiti e tagli? Cosa sapere Il Pd denuncia 66,1 milioni di euro di debito e 10,9 milioni di avanzo a Lucca. I conti tornano: ok al bilancio e avanzo da 2 milioni: "Risorse per nuovi interventi sul territorio"Oltre 2 milioni di euro disponibili per alcuni interventi anche sugli edifici pubblici.