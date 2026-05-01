Il Partito Democratico di Lucca ha segnalato che il bilancio comunale mostra un avanzo di circa 10,9 milioni di euro, mentre il debito si attesta a 66,1 milioni. Inoltre, si registra una perdita di 3,7 milioni di euro, che ha portato a riduzioni nei servizi pubblici e nei fondi dedicati all’edilizia sociale. La denuncia si concentra sulla discrepanza tra i numeri ufficiali e le criticità finanziarie evidenti.

? Cosa sapere Il Pd denuncia 66,1 milioni di euro di debito e 10,9 milioni di avanzo a Lucca.. La perdita di 3,7 milioni di euro segnala tagli ai servizi e ai fondi casa.. Martini e i consiglieri del Partito Democratico hanno lanciato un allarme finanziario su Lucca, denunciando come il bilancio consuntivo 2025 nasconda una fragilità strutturale dietro cifre apparentemente positive. La critica punta il dito contro la giunta Pardini, accusata di aver accumulato debiti pesanti e di aver tagliato servizi vitali per i cittadini, nonostante un avanzo di amministrazione che supera i dieci milioni di euro. La questione si gioca tra le pieghe dei documenti tecnici e la realtà delle strade della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca, il Pd denuncia: l’avanzo di bilancio nasconde debiti e tagli

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