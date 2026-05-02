Una donna si trova a fronteggiare una diagnosi di demenza precoce e si impegna per garantire un futuro ai suoi figli. La sua storia mette in luce le difficoltà nel trovare risposte e supporto adeguato, mentre si cerca di capire come alcuni sapori possano influenzare la memoria dei malati. Nel frattempo, molte strutture assistenziali sono accusate di trascurare le esigenze di chi si trova in questa fase precoce della malattia.

? Cosa scoprirai Come può un sapore far tornare la coscienza a un malato?. Perché le strutture assistenziali ignorano i pazienti con demenza precoce?. Come influisce la genetica sulla salute dei figli di Paolo?. Quali passi legali sta compiendo Michela per sostenere le spese mediche?.? In Breve Michela Morutto combatte per i figli Mattia di 17 anni e Andrea di 13.. Stimoli sensoriali come il cioccolato al gianduia hanno riacceso la memoria di Paolo.. Paolo Piccoli è ricoverato dal 2020 in una struttura specializzata a Concordia Sagittaria.. Aumento spese giornaliere di 10 euro nel 2025 per la gestione della cura.. A Concordia Sagittaria, nel cuore della provincia di Venezia, Michela Morutto combatte da tredici anni una battaglia silenziosa contro la demenza precoce che ha colpito suo marito Paolo Piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Demenza precoce: la lotta di una donna per il futuro dei figli

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