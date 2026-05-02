Delitto di Garlasco tutti gli elementi contro Sempio

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la Procura di Pavia ha deciso di riaprire il procedimento giudiziario. Sono stati raccolti nuovi elementi e prove che riguardano l’unico imputato finora coinvolto nel caso. La riapertura del caso porta a un riesame delle indagini e potrebbe portare a nuove evidenze giudiziarie. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia riapre uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi anni. Al centro della nuova ricostruzione c’è Andrea Sempio, indicato come possibile autore del delitto avvenuto nella villetta di Garlasco. L’ipotesi è quella di un rifiuto a un presunto approccio sessuale, che avrebbe scatenato una reazione violenta culminata in un’aggressione brutale. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe colpito la vittima con un oggetto non identificato, infierendo con ferocia anche quando la ragazza era ormai incosciente. Il corpo sarebbe stato trascinato verso la cantina e fatto scivolare lungo le scale, dove sarebbero stati inferti i colpi mortali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, tutti gli elementi contro Sempio Delitto di Garlasco, i possibili moventi di Andrea Sempio - Ore 14 Sera 04/12/2025 Notizie correlate Garlasco, si va verso il processo. Tutti gli elementi su Andrea SempioUn rimescolamento di carte ha (almeno in parte) riscritto molte delle false certezze di cui il delitto di Garlasco viveva (o fingeva di vivere). Leggi anche: Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: "Elementi scientifici deboli o nulli" Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto Stasi; Stasi, Sempio e Chiara Poggi: i protagonisti del caso di Garlasco; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale. Delitto di Garlasco, tutti i ricorsi respinti: la lunga battaglia giudiziaria persa (per ora) da Alberto StasiDal ricorso straordinario alla Corte europea: Stasi ha perso ogni battaglia. Ma l'indagine su Sempio riapre tutto. ilfattoquotidiano.it Garlasco, la nebbia si dipana: tutti i protagonisti e il loro probabile destinoDipanata la nebbia, il delitto di Garlasco si avvicina finalmente a una svolta. Quali sono tutti i protagonisti e gli elementi in tavola ... panorama.it Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi Dai video intimi alle telefonate: le nuove carte della Procura sul delitto di Garlasco - facebook.com facebook Sono 10 anni che vi parliamo del delitto di Garlasco e della possibile innocenza di Alberto Stasi. Oggi una nuova verità è più vicina Proviamo a capirlo con Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese #LeIene x.com