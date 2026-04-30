Garlasco generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio | Elementi scientifici deboli o nulli

Il generale Garofano ha espresso scetticismo riguardo alle prove scientifiche presentate nel procedimento contro Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Secondo lui, gli elementi portati in tribunale risultano deboli o addirittura nulli. Garofano ha condiviso questa opinione insieme all’avvocato Dario Redaelli, evidenziando come le prove non siano sufficienti a sostenere l’accusa. La difesa e le parti civili attendono sviluppi nel procedimento.

Andrea Sempio rischia l’ergastolo. Accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il nuovo indagato attende la chiusura dell’inchiesta e l’udienza preliminare per capire se andrà o meno a processo. Il rinvio a giudizio, secondo Luciano Garofano, ex consulente proprio di Sempio, non sarebbe così scontato nonostante l’ipotesi di reato della Procura di Pavia, legata a un movente sessuale. Per il generale che si occupò proprio delle indagini nel 2007, infatti, “i nuovi elementi scientifici sono deboli se non nulli“. Garofano scettico sull'impronta 33 La Riforma Cartabia e il processo non così scontato I dubbi di Dario Redaelli,...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: "Elementi scientifici deboli o nulli" Notizie correlate “Le prove contro Sempio”. Garlasco, i cinque elementi che potrebbero cambiare la storia del processoIl caso di Garlasco continua a far discutere e a dividere, a distanza di anni, tra sentenze definitive, nuove ipotesi e interrogativi mai del tutto... Garlasco, si va verso il processo. Tutti gli elementi su Andrea SempioUn rimescolamento di carte ha (almeno in parte) riscritto molte delle false certezze di cui il delitto di Garlasco viveva (o fingeva di vivere). Contenuti utili per approfondire Garlasco, generale Garofano scettico sulle prove contro Andrea Sempio: Elementi scientifici deboli o nulliAndrea Sempio rischia l’ergastolo. Accusato dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il nuovo indagato attende la chiusura dell’inchiesta e l’udienza preliminare per capire se andrà o meno a processo ... virgilio.it Garlasco, svolta clamorosa: Sempio convocato in Procura. Sarebbe stato lui da solo a uccidere ChiaraAndrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stato convocato per il 6 maggio dalla Procura di Pavia ... panorama.it