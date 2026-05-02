Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, è scoppiata una polemica riguardo all’esibizione di Delia Buglisi, che si è espressa criticando apertamente il testo della canzone ‘Bella Ciao’. La cantante ha dichiarato di aver già modificato le parole della canzone, sottolineando come si debbano considerare le parole in un momento in cui ci sono morti a Gaza, in Iran e in Ucraina. La discussione si è accesa nelle ore successive all’evento.

Roma, 2 maggio 2026 - Non si placa la bufera attorno all’esibizione di Delia Buglisi durante il Concertone del Primo Maggio a Roma. La modifica del testo di un canto popolare che ha più di 100 anni come ‘Bella Ciao’ non è andata giù a molti telespettatori e utenti del web. Che continuano ad attaccare la finalista di X Factor 2025. Dal canto suo, Delia ha scelto di chiarire la propria posizione attraverso un lungo post su Instagram: “Il partigiano era letteralmente un rivoluzionario che ha preso le armi e si è ribellato. ‘Essere umano’ era per i civili che vengono ammazzati dalle bombe mentre stanno cenando a casa o mentre stanno dormendo con i propri figli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Bella Ciao’, Delia all’attacco: “Avevo già cambiato il testo, pensiamo alle parole quando ci sono morti a Gaza, in Iran e in Ucraina”

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L'ex concorrente di X Factor sceglie di modificare dal palco del Concertone il testo di Bella Ciao. Spiega di averlo fatto per «allargarne» il senso, ma in realtà Bella Ciao è una canzone già larga, e qui vi spieghiamo perché x.com