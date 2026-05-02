Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone del primo maggio a Roma. La cantante siciliana è stata scelta per cantare “Bella Ciao” e ha scelto di cambiare la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando le ire del web e ricevendo molte critiche. “Fare questo cambio vuol dire allargare questo messaggio al mondo”, ha spiegato lei. Delia e le polemiche su "Bella Ciao" Delia spiega la sua scelta su "Bella Ciao" Chi è Delia Delia, dal conservatorio a Sanremo Delia e le polemiche su “Bella Ciao” Partiamo dalla cronaca: Delia è stata scelta per cantare “Bella Ciao” al Concertone del primo maggio a Roma. Ma nella sua originale interpretazione, che ha mostrato innovazioni e particolarità musicali, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Delia Buglisi replica alle polemiche social su "Bella Ciao" cambiata al Concertone, chi è la cantante

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