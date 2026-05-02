Ci sono canzoni che non si toccano. Simboli talmente radicati nell’identità collettiva che ogni modifica viene percepita come una profanazione. “ Bella Ciao ” è una di queste. Eppure, sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026, in diretta nazionale su Rai 3 da piazza San Giovanni a Roma, è successo l’impensabile: il testo dell’inno della Resistenza è stato riscritto. Protagonista della controversia è Delia Buglisi, artista siciliana ventisettenne con un terzo posto a X Factor in bacheca, che ha deciso di sostituire la parola “ partigiano ” con “ essere umano “. Non è stata una svista, né un lapsus da palco. La modifica era voluta, consapevole, e inserita in un contesto che già di per sé prometteva di far discutere: un mashup che mescolava “ Bella Ciao ” con le musiche della serie “ Squid Game “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Delia modifica il testo di “Bella Ciao” durante il Primo Maggio e il web insorge per una presunta censura

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