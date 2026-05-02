Un dettaglio che, naturalmente, è subito saltato all'occhio del pubblico a casa e dei giornalisti che, poco dopo la sua esibizione, l'hanno fermata per chiederle spiegazioni. «È stata una mia scelta. Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. La guerra. Usare la parola “essere umano” fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi», ha detto Delia provando a giustificare la sua scelta senza, tuttavia, convincere molti utenti che sui social hanno iniziato...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Delia, al Concerto del Primo Maggio, modifica Bella Ciao e sostituisce «partigiano» con «essere umano»: i social insorgono (e un po' li capiamo)

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