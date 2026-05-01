Al Concertone Delia canta Bella Ciao ma partigiano diventa essere umano | è polemica

Delia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. La cantante catanese è stata scelta per cantare Bella Ciao, ma nella sua originale interpretazione ha cambiato la parola "partigiano" con "essere umano", scatenando le ire del web. Bella Ciao, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

DELIA canta “Sei bellissima” di Loredana Bertè | X Factor 2025 Semifinale

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Delia canta ‘Bella Ciao’ al Concertone ma ‘cancella’ partigiano: è polemica(Adnkronos) – Delia, sul palco del Concertone di Roma in piazza San Giovanni in Laterano, canta 'Bella Ciao'.

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Concertone, Delia cambia “Bella ciao”: polemiche social per ‘essere umano’ al posto di ‘partigiano’ https://gazzettadelsud.it/p=2203731 - facebook.com facebook

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