Al Concertone Delia canta Bella Ciao ma partigiano diventa essere umano | è polemica

Da cataniatoday.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Delia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma. La cantante catanese è stata scelta per cantare Bella Ciao, ma nella sua originale interpretazione ha cambiato la parola "partigiano" con "essere umano", scatenando le ire del web. Bella Ciao, ha.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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