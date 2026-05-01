Durante il concerto del Primo maggio in Piazza San Giovanni, un’artista ha interpretato “Bella ciao”, sostituendo la parola “partigiano” con “essere umano”. La sua esibizione ha suscitato numerose reazioni sui social, con molti utenti che hanno espresso critiche. Nel frattempo, un altro artista ha attirato l’attenzione del pubblico con un discorso sulla Palestina, affermando “Palestina libera”.

La cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'. È stata una mia scelta". Il frontman dei Litfiba: "Teniamo gli occhi puntati su Gaza, sulle ong umanitarie impegnate e sulla Global Flotilla. Liberate Saif e Thiago" È arrivata sul palco di Piazza San Giovanni per il concerto del Primo maggio e ha cantato ‘Bella ciao’. Ma Delia è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione: la cantante siciliana, nella sua interpretazione, ha cambiato la parola “partigiano” con “essere umano”, scatenando una valanga di critiche sui social. C’è chi la accusa di avere rovinato la canzone simbolo dell’antifascismo, chi di averla addirittura “stravolta, in mash-up con la musica di Squid Game”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Delia canta “Bella ciao” al Concerto del 1° maggio e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui social. Pelù infiamma la piazza: “Palestina libera”

DELIA canta un mash up de “La notte” di Adamo e Lose Yourself di Eminem | X Factor 2025 Live 4

Notizie correlate

Delia canta “Bella ciao” al Concerto del 1° maggio e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui socialLa cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'.

Delia canta “Bella ciao” e sostituisce “partigiano” con “essere umano”: valanga di critiche sui socialLa cantante siciliana motiva così la sua scelta: "Penso che fare questo cambio non sia non prendere una posizione, bensì allargare un po'.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano; Primo Maggio a Roma, Concertone a piazza San Giovanni: chi canta e quando, la scaletta.

Delia canta Bella ciao al Concerto del 1° maggio e sostituisce partigiano con essere umano: valanga di critiche sui socialDelia sostituisce partigiano con essere umano in Bella Ciao al Concertone: scoppia la polemica sui social. ilfattoquotidiano.it

Al Concertone Delia canta Bella Ciao, ma partigiano diventa essere umano, rivolta socialBigMama: 'State lontani dai contratti pirata'. Bambole di Pezza: 'Possiamo cambiare le cose per un futuro migliore'. Sul palco attesi Ermal Meta, Fulminacci, Litfiba, Pinguini Tattici, Cocciante, Bran ... ansa.it

È polemica al concerto del primo maggio a Roma. Delia intona le note di Bella Ciao e cambia la parola “partigiano” con "essere umano" - facebook.com facebook

#info #atac su disposizione della questura, in occasione del concerto del 1 Maggio, chiuse le stazioni Manzoni della metro A e San Giovanni delle metro A e C info al link atac.roma.it/tempo-reale/pr… #Roma x.com