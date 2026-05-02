Decreto lavoro Confcommercio | Bene incentivi e bonus ma servono tempi certi di attuazione

Il Decreto lavoro approvato dal Governo prevede l'introduzione del 'salario giusto' e la proroga di incentivi e bonus destinati al settore. Confcommercio Caserta ha espresso apprezzamento per queste misure, sottolineando comunque la necessità di tempi di attuazione chiari e certi affinché possano avere un impatto concreto sul mercato del lavoro. La posizione ufficiale si concentra sulla speranza che i provvedimenti si traducano in effetti tangibili nel prossimo futuro.

Bene il Decreto Primo Maggio ma tempi certi affinché produca effetti concreti nel mondo del lavoro. Questa la posizione ufficiale di Confcommercio Caserta in relazione al nuovo provvedimento del Governo con il quale è stato introdotto il ‘salario giusto’ e prorogati incentivi e bonus per le.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate "Bene il piano asfaltature. Ma servono tempi certi""Fare opposizione non significa dire no per principio, ma valutare nel merito ciò che viene proposto. Leggi anche: Autotrasporto, CNA Fita e Confartigianato Trasporti Arezzo: “Bene l’apertura del Governo, ora servono tempi certi” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DECRETO PRIMO MAGGIO: IL COMMENTO DI CONFCOMMERCIO; DECRETO 1° MAGGIO: BENE RICONOSCERE IL RUOLO INSOSTITUIBILE DELLE ORGANIZZAZIONI PIÙ RAPPRESENTATIVE; Decreto lavoro, Marinoni: Bene la centralità della contrattazione e il ruolo delle parti sociali; Zanzini (Confcommercio): Il nuovo Decreto lavoro va nella direzione giusta per occupazione e legalità. Confcommercio Toscana, bene il decreto del Primo MaggioEsprimiamo apprezzamento per il nuovo decreto del Primo Maggio, che rafforza il ruolo della contrattazione collettiva e riconosce la funzione centrale delle parti sociali. (ANSA) ... ansa.it Decreto Lavoro. Zanzini (Confcomm.): segnale importante per un mercato più equoSalario giusto basato sui CCNL più rappresentativi, 934 milioni per assumere stabilmente, sgravi per trasformare contratti a tempo indeterminato e stretta sul caporalato, anche digitale. Sono i ... newsrimini.it Decreto lavoro, che cos’è il “salario giusto” Cambia qualcosa per chi guadagna troppo poco Tutti i dubbi e le risposte x.com Claudia Scarzanella commenta il Decreto Lavoro: bene gli incentivi per giovani e donne. Analisi dei dati occupazionali a Belluno e le sfide geopolitiche del 2026. - facebook.com facebook