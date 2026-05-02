Decreto lavoro che cos’è il salario giusto? Cambia qualcosa per chi guadagna troppo poco? Tutti i dubbi e le risposte

Il decreto sul “salario giusto” approvato dal governo e entrato in vigore il primo maggio mira a intervenire sulle condizioni dei lavoratori. La misura, annunciata in occasione della Festa dei lavoratori, si propone di definire nuovi criteri per il salario minimo legale e di introdurre eventuali modifiche alle tutele salariali esistenti. Restano aperti i dubbi su come questa norma influenzerà chi percepisce già salari molto bassi o elevati.

Il decreto sul “ salario giusto ” varato martedì scorso dal governo Meloni è entrato in vigore il Primo maggio, in modo da consentire alla presidente del Consiglio di rivendicare, nel giorno della Festa dei lavoratori, una ulteriore “misura concreta” per migliorare le loro condizioni. Ma, a scanso di equivoci, il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale conferma che per chi non arriva a fine mese nulla cambierà. “Al di là dei 960 milioni per prorogare incentivi alle assunzioni che vanno alle imprese è un’operazione propagandistica”, sintetizza parlando con ilfattoquotidiano.it il giuslavorista Enzo Martino. “Sulla contrattazione non cambia nulla, così come per il lavoro attraverso piattaforme”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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