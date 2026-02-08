Latina lotta agli impianti pubblicitari abusivi | censimento e rimozione per ripristinare legalità e decoro urbano

Il Comune di Latina ha deciso di intervenire contro gli impianti pubblicitari abusivi che da tempo deturpano il territorio. In queste settimane, le autorità stanno portando avanti un censimento capillare, seguito dalla rimozione delle strutture illegali. L’obiettivo è ripristinare legalità e decoro in città, visto che secondo le ultime stime quasi l’80% del territorio è interessato da queste installazioni non autorizzate. La lotta si intensifica per fermare questa problematica che da anni crea disordine e danni all’immagine urbana.

Il Comune di Latina ha avviato una vera e propria caccia agli impianti pubblicitari abusivi, una piaga che, secondo i dati emersi da una recente seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Attività Produttive, affligge l'80% del territorio comunale. L'iniziativa, resa necessaria da una diffusa irregolarità nella gestione delle autorizzazioni e dei pagamenti, mira a ripristinare legalità e decoro urbano, con un impatto diretto anche sulle entrate dell'ente locale. L'operazione, che prenderà il via con diffide formali e potrà sfociare nella rimozione d'ufficio degli impianti non conformi, segna un cambio di passo nella lotta contro un fenomeno radicato che da tempo penalizza sia l'immagine della città che gli operatori che rispettano le normative.

