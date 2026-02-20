Controlli al Piano tra droga furti e auto senza assicurazione | tre denunce della Polizia Locale

La Polizia Locale di Ancona ha effettuato controlli nel quartiere Piano per contrastare fenomeni di illegalità. Durante le ispezioni, gli agenti hanno fermato diversi veicoli, riscontrando auto senza assicurazione e verificando la presenza di sostanze stupefacenti. In un caso, hanno denunciato un uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in più occasioni vicino a zone frequentate dai giovani. Le operazioni proseguiranno per garantire maggiore sicurezza nei quartieri centrali.

ANCONA – Doppio intervento della Polizia Locale tra il Piano e le zone centrali della città. Nel viale pedonale del Piano la pattuglia antidegrado ha sorpreso per ben due volte un 31enne straniero, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio. Nel primo controllo l’uomo era in possesso di due dosi di eroina e alcuni grammi di hashish mentre nel secondo episodio è stato trovato con 10 grammi della stessa sostanza. In quest’ultima circostanza è stato notato mentre cedeva una modica quantità di stupefacente a un cittadino greco. Quest'ultimo, vedendo gli agenti, ha tentato la fuga lasciando cadere la droga a terra e riuscendo a non farsi identificare.🔗 Leggi su Anconatoday.it

