Decoding Complexity | Strategic Communication for Brands and Institutions

Il Centro Studi Internazionali ha annunciato un evento pubblico dedicato alle strategie di comunicazione utilizzate da aziende e istituzioni. La manifestazione si terrà prossimamente e vedrà la partecipazione di esperti del settore. Durante l’evento verranno analizzati vari approcci e strumenti adottati per comunicare efficacemente con il pubblico e mantenere un’immagine coerente. L’iniziativa si rivolge a professionisti e studenti interessati alle pratiche comunicative nel contesto pubblico e privato.

Il Centro Studi Internazionali (CSI) è lieto di annunciare un esclusivo evento pubblico dedicato alle strategie di comunicazione istituzionale e di marca. Il convegno, che si terrà interamente in lingua inglese, riunirà alcune tra le figure più autorevoli del panorama culturale, politico e.🔗 Leggi su Napolitoday.it M:Marketing Ch 17 Integrated Marketing Communications Learning Objective 1 Notizie correlate È Francesca Nardi la nuova head of communication di BalenciagaDa Valentino a Balenciaga: dopo 17 anni Francesca Nardi lascia la maison italiana per passare alla comunicazione globale di quella spagnola. Leggi anche: Claudio Calabi entra nel cda di Cairo Communication